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В оккупированном Крыму россияне разместили 10 военных аэродромов

Армия РФ развернула в аннексированном Крыму не менее 10 военных аэродромов. А самолеты обслуживают на двух авиазаводах.

сегодня, 18:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом говорится в тексте журналистов "Радио Свобода", проанализировавших спутниковые снимки российских военных объектов в Крыму , пишут "Комментарии" . На каждом из аэродромов есть склады с боеприпасами и топливом. Если ударить по ним, то эффект от взрывов будет еще больше.

В оккупированном Крыму россияне разместили 10 военных аэродромов

Российские войска разместили свои аэродромы и авиазаводы


Аэродром в Джанкое один из важнейших для России во время полномасштабного вторжения. Он является основным аэропортом для российских боевых самолетов, воюющих на южном фронте.

На этом аэродроме расположены по меньшей мере три склада с боеприпасами, более 50 вертолетов и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Также аэродром часто принимает истребители Су-25.

Рядом с Севастополем расположен аэродром "Бельбек". Россияне в 2018 году здесь продлили взлетно-посадочную полосу для стратегических бомбардировщиков. Но они здесь не базируются, поскольку для них безопаснее запускать ракеты по Украине с более далекого и безопасного расстояния. На аэродроме размещены в основном российские истребители.

Одна из основных группировок российской авиации расположена на аэродроме в Гвардейском недалеко от Симферополя. Здесь сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24.

Ремонтируют российские истребители Су-25 на авиазаводе Евпатории.

Официально у Украины нет вооружения, способного поразить все упомянутые изданием объекты. Но эпизоды в Новофедоровке, Джанкое, Севастополе и Керченском мосту говорят о том, что такие инциденты могут возникать и там, куда не долетают ракеты. Эксперты уверены, что Крым ждут новые взрывы. И будут они там, где будут на то тактические причины, а также уязвимость русской обороны.

Как писали "Комментарии" , США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили удары по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. Атаки ВСУ привели к дальнейшему ослаблению имиджа "второй армии мира" с точки зрения ее способности отражать разрушительные удары.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-treba-znyshchyty-v-krymu/32168237.html
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