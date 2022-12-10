В оккупированном Крыму россияне разместили 10 военных аэродромов

Об этом говорится в тексте журналистов "Радио Свобода", проанализировавших спутниковые снимки российских военных объектов в Крыму , пишут "Комментарии" . На каждом из аэродромов есть склады с боеприпасами и топливом. Если ударить по ним, то эффект от взрывов будет еще больше.

Российские войска разместили свои аэродромы и авиазаводы





Аэродром в Джанкое – один из важнейших для России во время полномасштабного вторжения. Он является основным аэропортом для российских боевых самолетов, воюющих на южном фронте.

На этом аэродроме расположены по меньшей мере три склада с боеприпасами, более 50 вертолетов и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Также аэродром часто принимает истребители Су-25.

Рядом с Севастополем расположен аэродром "Бельбек". Россияне в 2018 году здесь продлили взлетно-посадочную полосу для стратегических бомбардировщиков. Но они здесь не базируются, поскольку для них безопаснее запускать ракеты по Украине с более далекого и безопасного расстояния. На аэродроме размещены в основном российские истребители.

Одна из основных группировок российской авиации расположена на аэродроме в Гвардейском недалеко от Симферополя. Здесь сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24.

Ремонтируют российские истребители Су-25 на авиазаводе Евпатории.

Официально у Украины нет вооружения, способного поразить все упомянутые изданием объекты. Но эпизоды в Новофедоровке, Джанкое, Севастополе и Керченском мосту говорят о том, что такие инциденты могут возникать и там, куда не долетают ракеты. Эксперты уверены, что Крым ждут новые взрывы. И будут они там, где будут на то тактические причины, а также уязвимость русской обороны.



Как писали "Комментарии" , США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили удары по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. Атаки ВСУ привели к дальнейшему ослаблению имиджа "второй армии мира" с точки зрения ее способности отражать разрушительные удары.

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