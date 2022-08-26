В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: подробности (ФОТО)

Во временно оккупированном Херсоне слышно ряд взрывов. Между тем российские пропагандисты успокаивают сами себя, заявляя о так называемой "работе ПВО". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

В оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты", — пишет издание.

При этом в местных Telegram-каналах жители Херсонщины делятся информацией о взрывах, которые раздаются со стороны Антоновского моста. Пока официальной информации о причинах не поступало.

"Со стороны Антоновского моста в Херсоне сейчас слышны взрывы также "работает" ПВО орков, но мы то знаем, как оно работает", — пишут в соцсетях.

В сети также публикуют фото якобы работы российской противовоздушной обороны.

Также сообщается, что в многострадальной Чернобаевке снова горит и детонирует БК оккупантов, черный дым и звуки детонирующих снарядов слышно отовсюду.

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