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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: подробности (ФОТО)

Со стороны Антоновского моста в Херсоне сейчас слышны взрывы также "работает" ПВО оккупантов

сегодня, 14:18 comments1514
Автор:

Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Херсоне слышно ряд взрывов. Между тем российские пропагандисты успокаивают сами себя, заявляя о так называемой "работе ПВО". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: подробности (ФОТО)

В оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты", — пишет издание.

При этом в местных Telegram-каналах жители Херсонщины делятся информацией о взрывах, которые раздаются со стороны Антоновского моста. Пока официальной информации о причинах не поступало.

"Со стороны Антоновского моста в Херсоне сейчас слышны взрывы также "работает" ПВО орков, но мы то знаем, как оно работает", — пишут в соцсетях.

В сети также публикуют фото якобы работы российской противовоздушной обороны.

Также сообщается, что в многострадальной Чернобаевке снова горит и детонирует БК оккупантов, черный дым и звуки детонирующих снарядов слышно отовсюду.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский президент Владимир Путин "всё еще пытается избежать объявления общей мобилизации, о чем свидетельствует достаточно скромное увеличение численности вооруженных сил РФ согласно подписанному им указу". Речь об увеличении штатной численность российской армии на 137 тысяч человек. О чем говорят такие действия Путина? За счет кого росармия может пополнять резервы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" писало - в британской разведке назвали настоящую причину, почему РФ замедлила наступление в Украине.

В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: подробности (ФОТО) - фото 2
В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: подробности (ФОТО) - фото 3



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Источник: https://t.me/suspilnekherson/15538
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