В оккупированном Донецке снова гремят взрывы: что известно (ВИДЕО)

В оккупированном Донецке снова прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, сегодня (12 июля) во временно оккупированном городе Донецк прогремели взрывы.

"Ой, а вы уж наверняка забыли за Донецк?! А вот Дядюшка "Ленд Лиз", Бавовна и Селитра не забыли и неожиданно туда пришли только что с концертом.... горят "не склады БК, ГСМ и штабы"", — пишет СтратКом.

Также было опубликовано видео, на котором запечатлен густой дым и слышны множественные разрывы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что курьез: российский пропагандист в прямом эфире показал перемещение колонны оккупантов (ВИДЕО). Недавно именно в Алчевске наши воины благодаря HIMARS уничтожили склады захватчиков. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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