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В оккупированном Донецке снова гремят взрывы: что известно (ВИДЕО)

На видео с места событий виден густой дым и слышны звуки разрывов

сегодня, 18:09
Автор:

Денис
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В оккупированном Донецке снова прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированном Донецке снова гремят взрывы: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, сегодня (12 июля) во временно оккупированном городе Донецк прогремели взрывы. 

"Ой, а вы уж наверняка забыли за Донецк?! А вот Дядюшка "Ленд Лиз", Бавовна и Селитра не забыли и неожиданно туда пришли только что с концертом.... горят "не склады БК, ГСМ и штабы"", — пишет СтратКом. 

Также было опубликовано видео, на котором запечатлен густой дым и слышны множественные разрывы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что курьез: российский пропагандист в прямом эфире показал перемещение колонны оккупантов (ВИДЕО). Недавно именно в Алчевске наши воины благодаря HIMARS уничтожили склады захватчиков. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что момент мощного взрыва попал на видео: очередной склад БК российских оккупантов взлетел на воздух. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Лех Валенса предложил разделить россию и уменьшить ее население: бывший президент Польши объяснил, почему. Лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил разделить Россию. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что не могу воспринять, как человек может приказывать убивать детей, — премьер Ирландии о войне. Премьер-министр Ирландии посетил Украину и объяснил свою позицию.




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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1x3TIBDIQZecTJuRSCR3yzCC4dPxgsvC8Kk1YZmP4AuOT-7Up_ZwWG_44
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