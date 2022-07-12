logo

BTC/USD

19895.09

ETH/USD

1072.80

LTC/USD

48.48

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

38.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Момент мощного взрыва попал на видео: очередной склад БК российских оккупантов взлетел на воздух
commentss НОВОСТИ Все новости

Момент мощного взрыва попал на видео: очередной склад БК российских оккупантов взлетел на воздух

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 16:17
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по позициям вражеских войск. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Момент мощного взрыва попал на видео: очередной склад БК российских оккупантов взлетел на воздух

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, украинские артиллеристы меткими выстрелами уничтожили вражескую технику и склад с боекомплектом. 

"Оккупанты снова проявили "жест доброй воли". Минус склад с боекомплектом и 2 артсистемы "НОНА-К" рашистов.", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом опубликовал видео, на котором запечатлен результат мастерской работы наших воинов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что турецкий фактор в российско-украинской войне: какова цель у Анкары и есть ли вероятность результативных переговоров. Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, а российский бизнес находит свое убежище от санкций в Турции. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что Штурм провалился: в Генштабе назвали два направления, где оккупанты убегали после атаки. ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском и Харьковском направлении. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Лех Валенса предложил разделить россию и уменьшить ее население: бывший президент Польши объяснил, почему. Лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил разделить Россию. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что не могу воспринять, как человек может приказывать убивать детей, — премьер Ирландии о войне. Премьер-министр Ирландии посетил Украину и объяснил свою позицию. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2gPdUsr6B9LqUSbD48rN-azwXCnJZJu-hZG-zadiex4LgathQpgPfpABw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!