Момент мощного взрыва попал на видео: очередной склад БК российских оккупантов взлетел на воздух

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по позициям вражеских войск. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, украинские артиллеристы меткими выстрелами уничтожили вражескую технику и склад с боекомплектом.

"Оккупанты снова проявили "жест доброй воли". Минус склад с боекомплектом и 2 артсистемы "НОНА-К" рашистов.", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео, на котором запечатлен результат мастерской работы наших воинов.

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