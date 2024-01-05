В оккупации создают "музеи сво": какова их цель

На временно оккупированных территориях россияне пытаются усилить "промывание мозгов" школьникам. Для этого они создают так называемые музейные ячейки, посвященные захватнической войне РФ против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Оккупанты усиливают пропаганду. Фото из открытых источников

Сообщается, что Луганская областная оккупационная администрация распорядилась создать в каждой действующей школе так называемые "музеи специальной военной операции".

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, в каждой школе в оккупированной области будут очаги пропаганды, которые будут превозносить нацистскую войну Кремля против Украины.

По информации Центра сопротивления, в такие "музеи" оккупанты привозят выставки с российским снаряжением и формируют стенды с местными предателями, чтобы создать миф о поддержке местными жителями российской оккупации.

Главная цель этих "музеев" состоит в переводе ответственности за начало войны и преступлениях россиян против гражданского населения в 2022 году на Украину, сообщает Центр сопротивления.

В Центр национального сопротивления призвали жителей оккупированных территорий сообщать о тех, кто помогает организовывать такие "музеи" и пропагандистские экскурсии к ним.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватнические войска на Таврическом направлении бунтуют, отказываются идти на штурмы и бегут из окопов, рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун. По его словам, враг пытается максимально нанести ущерб логистическим путям, украинским укреплениям и достать украинских защитников. После этого оккупанты попытаются снова бросить вперед в "мясные" штурмы новую пехоту.

