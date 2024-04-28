Украинские школьники откровенно презирают символы российских захватчиков.

Школьники сожгли конституцию РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает журналист Денис Казанский, в одном из населенных пунктов на временно оккупированной территории украинские школьники выразили свое отношение к российской конституции. Несмотря на риск быть задержанными и понести жестокое наказание, подростки сожгли конституцию России.

Таким образом, украинская молодежь продемонстрировала, как на самом деле относится к российским захватчикам, захватившим их населенные пункты.





"После того, что с российской конституцией сделал Владимир Путин, иного отношения она не только в оккупации, но и в России не заслуживает", — прокомментировал журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.