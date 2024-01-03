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В оккупации растет дефицит лекарства: что известно

Жителям оккупированных территорий не хватает медикаментов

3 января 2024, 21:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях востока Украины растет дефицит лекарства и ухудшается доступ к медицинским услугам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

В оккупации растет дефицит лекарства: что известно

В захваченных россиянами регионах не хватает лекарств. Фото из открытых источников

Сообщается, что на захваченных территориях в восточных областях Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная.

Отмечается, что главная проблема всех оккупированных регионов остается безопасность, поскольку российско-оккупационные войска постоянно обстреливают контролируемые ими населенные пункты. В частности, отметили в Центре сопротивления, самое плохое положение дел зафиксировано в Новотроицком районе Донецкой области.

По информации Сопротивления, на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, а также отсутствует доступ к первичной медицинской помощи и товарам для несовершеннолетних.

Кроме того, рассказали в Центре, в оккупированных регионах наблюдаются постоянные перебои со снабжением электроэнергией и природным газом.

А еще, отметили в Сопротивлении, из-за низкого уровня коллаборационизма среди местного населения наблюдается дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации.

Отмечается, что по перечисленным причинам у врага нет шансов уменьшить уровень социально-экономического напряжения на захваченных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппируются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Временный Яр.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-donechchyni-tovarnyj-defitsyt/
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