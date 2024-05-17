В оккупации катастрофически не хватает рабочих рук: что известно

Захваченные россиянами порты Мариуполя и Бердянска останавливались и функционируют как военные объекты и для мародерства россиян, сообщает Центр национального сопротивления.

На оккупированных территориях - дефицит кадров. Фото из открытых источников

По данным Центра сопротивления, в Бердянске порт вывозит только награбленное зерно и перевозит грузы военного назначения.

При этом оккупационная администрация торжественно заявляет о возобновлении порта. Однако порт едва жив, а в самом порту катастрофически не хватает рабочих, поскольку попасть туда можно только с разрешения ФСБ, потому что это "режимный объект".

Отмечается, что порт продолжает приходить в упадок, а в городе усугубляется гуманитарный кризис, который россияне используют в своих целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но "когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире".