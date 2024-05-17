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В оккупации катастрофически не хватает рабочих рук: что известно

Оккупанты не могут найти работников в захваченных регионах

сегодня, 21:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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Захваченные россиянами порты Мариуполя и Бердянска останавливались и функционируют как военные объекты и для мародерства россиян, сообщает Центр национального сопротивления.

В оккупации катастрофически не хватает рабочих рук: что известно

На оккупированных территориях - дефицит кадров. Фото из открытых источников

По данным Центра сопротивления, в Бердянске порт вывозит только награбленное зерно и перевозит грузы военного назначения.

При этом оккупационная администрация торжественно заявляет о возобновлении порта. Однако порт едва жив, а в самом порту катастрофически не хватает рабочих, поскольку попасть туда можно только с разрешения ФСБ, потому что это "режимный объект".

Отмечается, что порт продолжает приходить в упадок, а в городе усугубляется гуманитарный кризис, который россияне используют в своих целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но "когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-ne-mozhut-znajty-robitnykiv-dlya-zahoplenogo-portu-u-berdyansku/
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Ігор

сегодня, 20:47

Це загальна проблема на Росії. Зате в Україні мільйони тиняються і мільйонний непотріб в установах працює 2 години на день, а 6 в укриттях. До речі, це ще одна перевага війни для власників корумпованих посад: більший комфорт в порівнянні з чернью. Навіть старий дід на Росії зміг мобілізувати величезну країну і зараз, під час юдейсько-путинської кризи, і з 2000 рогу. А більш молодший Фюрер з хунтою, так і = 0.


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