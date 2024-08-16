Замглавы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные союзники знали о планах Украины по Курской области. Несмотря на официальные заявления о неведении, обсуждения проводились тайно.

Союзники знали об операции Украины в Курской области

Михаил Подоляк раскрыл, что дискуссии о возможном наступлении на Курскую область действительно проходили, но не публично. Такие встречи и разговоры не афишировались, чтобы сохранить элемент неожиданности.

"Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности, и это должно происходить на местном уровне. Но были дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне”, – заявил Подоляк.

Также Подоляк обсудил проблему с использованием дальнобойного вооружения. Он выразил разочарование от того, что Украина не может использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России. Это было одним из важных моментов его визита в Великобританию, где он встречался с новым премьер-министром. Подоляк утверждает, что если бы Украина могла использовать такое оружие без ограничений, война могла бы развиваться иначе.

“Комментарии” также сообщали, что бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказал вторжение Украины на территорию Курской области еще в 1998 году, на это факт обратила внимание "Парламентская газета".

Читайте также на портале “Комментарии” - В ответ на недавние события в Курской области, где, по словам президента Владимира Путина, было совершено "террористическое нападение" со стороны Украины, Россия запустила масштабную военную операцию под кодовым названием "Месть". Об этом пишет BILD.



