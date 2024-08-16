В ответ на недавние события в Курской области, где, по словам президента Владимира Путина, было совершено "террористическое нападение" со стороны Украины, Россия запустила масштабную военную операцию под кодовым названием "Месть". Об этом пишет BILD.

Операция "Месть": новый этап конфликта на восточном фронте

По данным эксперта BILD Юлиана Рёпке, на территории Курской области развернуто от 200 до 300 единиц украинской военной техники и несколько тысяч солдат. Россия, по его словам, успела вывести из строя около 30-40 машин, что составляет приблизительно 10% от общего числа военной техники ВСУ в регионе.

Журналисты сообщают о сильном психологическом давлении, которое оказывается на пленных. На людей надевают чёрные мешки. Российские пропагандисты активно публикуют видеоматериалы, на которых видны уничтоженная техника и тела погибших солдат.

“Российские пропагандисты держат камеры своих смартфонов пугающе близко к лицам погибших украинцев и их ранам, срывают сине-жёлтые знаки с одежды убитых и собирают их военные удостоверения как трофеи своей “работы”, — говориться в материале BILD.

Несмотря на жестокость российской операции, украинские войска продолжают наступление. С начала августа украинские подразделения захватили не менее четырех населенных пунктов в Курской области, что свидетельствует о их стратегическом преимуществе в этом регионе.

Читайте также на портале “Комментарии” — Недавние события в Курской области стали очередным свидетельством углубляющегося противостояния между Россией и НАТО, заявил помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Он заявил, что атака ВСУ на этот регион была тщательно спланирована и проведена якобы при активной поддержке западных спецслужб: западные страны, в первую очередь США, играют ключевую роль в координации и материально-техническом обеспечении подобных операций.