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Москва наносит ответный удар: Путин начал операцию "Месть"

Операция 'Месть': новый этап конфликта на восточном фронте

сегодня, 12:14 comments7971
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Черновалова Кристина

В ответ на недавние события в Курской области, где, по словам президента Владимира Путина, было совершено "террористическое нападение" со стороны Украины, Россия запустила масштабную военную операцию под кодовым названием "Месть". Об этом пишет BILD. 

Москва наносит ответный удар: Путин начал операцию "Месть"

Операция "Месть": новый этап конфликта на восточном фронте

По данным эксперта BILD Юлиана Рёпке, на территории Курской области развернуто от 200 до 300 единиц украинской военной техники и несколько тысяч солдат. Россия, по его словам, успела вывести из строя около 30-40 машин, что составляет приблизительно 10% от общего числа военной техники ВСУ в регионе.

Журналисты сообщают о сильном психологическом давлении, которое оказывается на пленных. На людей надевают чёрные мешки. Российские пропагандисты активно публикуют видеоматериалы, на которых видны уничтоженная техника и тела погибших солдат.

“Российские пропагандисты  держат камеры своих смартфонов пугающе близко к лицам погибших украинцев и их ранам, срывают сине-жёлтые знаки с одежды убитых и собирают их военные удостоверения как трофеи своей “работы”, — говориться в материале BILD.

Несмотря на жестокость российской операции, украинские войска продолжают наступление. С начала августа украинские подразделения захватили не менее четырех населенных пунктов в Курской области, что свидетельствует о их стратегическом преимуществе в этом регионе.

Читайте также на портале “Комментарии” — Недавние события в Курской области стали очередным свидетельством углубляющегося противостояния между Россией и НАТО, заявил помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Он заявил, что атака ВСУ на этот регион была тщательно спланирована и проведена якобы при активной поддержке западных спецслужб: западные страны, в первую очередь США, играют ключевую роль в координации и материально-техническом обеспечении подобных операций.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18237
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