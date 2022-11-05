В Офисе президента раскрыли задачу войск РФ в Херсонской области

Российские пропагандисты забрасывают лживые тезисы о якобы отступлении российских войск из части Херсонщины, но на самом деле российские захватчики не покидают временно захваченную часть области, противник пытается сделать линию фронта более плотной, чтобы украинским войскам было труднее при наступлении. Оккупанты поняли, что им не удержать Херсон. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире "Фейгин Live" высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП подтвердил информацию о том, что оккупанты действительно немного сдвинулись с позиций в Херсонской области.

"Их задача – уменьшить линию фронта, сделать более компактной… и при этом стать на более выгодные рубежи для обороны и сделать оборону более плотной… то есть более трудной для нас при наступлении", — заявил Арестович.

Стоит отметить, что ВСУ в результате контрнаступления, о начале которого стало известно в конце августа, уже освободила в Херсонской области свыше 80 населенных пунктов.

Теперь же украинская армия продолжает освобождать Херсонскую область, но не так быстро, как хотелось бы. Всему виной ухудшение погодных условий. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Тем не менее, уверяет министр, ВСУ качественно делают свою работу и задача по освобождению Херсона будет выполнена.

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