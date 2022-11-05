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Оккупанты жалуются, что воюют в Украине, но не готовы к зиме: аудиоперехват разговора ГУР

Россияне жалуются на плохое обеспечение и постоянные атаки ВСУ

сегодня, 11:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска не имеют соответствующего оборудования и обеспечения для зимы. Оккупанты в разговоре с близкими жалуются на постоянные обстрелы украинских военных и большое количество раненых. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Оккупанты жалуются, что воюют в Украине, но не готовы к зиме: аудиоперехват разговора ГУР

Российские военные. Фото: из открытых источников

В перехваченном разговоре российский военный, который сейчас воюет в Луганской области, рассказал о том, что нет никакого резона в продолжение России боевых действий на территории Украины.

Оккупант отметил, что украинские военные практически беспрерывно обстреливают их позиции артиллерией. Кроме того, ВСУ очень профессионально используют дроны, которыми разведывают позиции россиян, а также наносят удары по позициям захватчиков. Именно от ударов дронами очень много раненных в рядах российской армии.                                                   

"Видишь дрон летит. Х**к яичко сбрасывают на тебя. Бум! Четыре человека 300-ые", — жалуется оккупант.

При этом российский военный признает, что у украинских войск лучшее оборудование и обеспечение, а российская армия не готова к зиме.

"Я тебе больше скажу. У них на много-много лучше, чем у нас. Они 8 лет окапывались здесь, а им пох*ю на эту зиму! У них тепляки (Ред. – тепловизоры), ночники. А у нас них*я ", — отметил оккупант.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/1609
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