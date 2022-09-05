В Офисе президента отреагировали на заявление Пескова о переговорах

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Кравцев Сергей
Мирные переговоры с представителями России действительно возможно, но только при одном небольшом уточнении – если они пройдут на условиях Украины. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Офис президента. Фото: Украинская правда
Советник главы ОП отметил, что россиянам не стоит забывать базовую аксиому. Две стороны могут вновь оказаться за столом переговоров, но только в том случае, если они пройдут на условия Киева. условия эти давно всем известны – Украина должна возобновить свой контроль на всей своей территорий, кроме этого должны быть ликвидированы все криминальные анклавы.
По словам Михаила Подоляка, в путинском режиме не готовы мириться с новой реальностью, поэтому список "200-ых" продолжает пополняться.
Стоит отметить, что вчера российские пропагандистские информационные ресурсы опубликовали заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что единственным предметом приговоров между Россией и Украиной есть выполнение условий Москвы.
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