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В Офисе президента отреагировали на заявление Пескова о переговорах

Михаил Подоляк допустил переговоры с Россией, но только при одном условии

сегодня, 11:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Мирные переговоры с представителями России действительно возможно, но только при одном небольшом уточнении – если они пройдут на условиях Украины. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В Офисе президента отреагировали на заявление Пескова о переговорах

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, что россиянам не стоит забывать базовую аксиому. Две стороны могут вновь оказаться за столом переговоров, но только в том случае, если они пройдут на условия Киева. условия эти давно всем известны – Украина должна возобновить свой контроль на всей своей территорий, кроме этого должны быть ликвидированы все криминальные анклавы.

По словам Михаила Подоляка, в путинском режиме не готовы мириться с новой реальностью, поэтому список "200-ых" продолжает пополняться. 

"Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что "птенцы путинского гнезда" не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки "200-х" своими рекрутами", — написал он.


Стоит отметить, что вчера российские пропагандистские информационные ресурсы опубликовали заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что единственным предметом приговоров между Россией и Украиной есть выполнение условий Москвы.    

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Источник: https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1566463673773735936?cxt=HHwWgICyza2amb0rAAAA
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