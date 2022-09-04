Украина в войне: главные социально-экономические и социально-политические ожидания и опасения

Что происходит внутри страны, которая седьмой месяц в полномасштбаной войне? Как выглядит внутри-украинская арена: главные социально-экономические, социально-политические, экономико-политические ожидания обозримого будущего? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Деньги. Фото из открытых источников

Экономика, потеряв с начала года 25% экспорта, частично начинает восстанавливаться через агросектор, который вышел на передовую позицию экспорта

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат акцентирует, что главным вопросом на уровне домохозяйств на сегодняшний день остается наличие рабочих мест со стабильным доходом. А на уровне предприятий – перезапуск производств с учетом новых реалий: низкой платежеспособности на внутреннем рынке, дорогой и ограниченной логистики, возрастающего отложенного спроса и отсутствия дешевых денег в банках.

"За последние полгода, по оценкам ООН, из Украины выехало порядка 11 млн. человек. На фоне критического сокращения накоплений и запасов у граждан, безопасность начинает отходить на второй план – и многие готовы вернуться в родные дома, если могут найти в своем населенном пункте работу, медицину и условия для обучения детей. К началу сентября в страну уже вернулось около 5 млн. наших сограждан", – отмечает эксперт.

Корпоративный сектор, по его словам, активно пытается заходить в переработку с целью поставлять если не готовый продукт, то прошедший этапы передела и возымевший бОльшую добавленную стоимость. На фоне возросших издержек в логистике и упавших объемов производства это позволяет иметь достаточную прибыль от деятельности.

"Экономика, потеряв с начала года 25% экспорта ($7,5 млрд), частично начинает восстанавливаться через агросектор, который вышел на передовую позицию экспорта и составляет сейчас 48% от общего экспортного объема. Эта активность также укрепляет платежный баланс, поскольку является основным источником притока валюты", – подчеркивает Андрей Гарнат.

При этом, продолжает он, учитывая сложности с транспортировкой, сбытом, аграрии имеют негативные ожидания, которые скажутся на уменьшении объема посевов в 2023 году.

"Решение в первом случае – это создание на законодательном уровне максимально простого механизма оформления и администрирования трудовых отношений между работодателем и нанятым работником, со снижением совокупной фискальной нагрузки на фонд оплаты труда до 10-15%, когда компенсатором послужит детенизация и расширение базы налогообложения, – уверен эксперт. – Во втором случае государство должно обеспечить нормальную логистику в контексте пересечения границ коммерческим транспортом, выгодные условия для развития внутренней переработки (комплекс мер: от закупки оборудования без таможенной очистки и разрешительных документов, до снижения налоговой нагрузки и кредитования), обоюдное (как со стороны государства, так и со стороны бизнеса) сокращение трат ресурсов, связанных с регулированием и контролем".

Найдётся очередной враг Офиса, который раскалывает единство ОП и народа, ОП и армии

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович прогнозирует следующее:

"Со стороны Офиса президента всплывут какие-нибудь очередные сведения о том, что было недосмотрено, недодумано, непредвиденно. Найдётся очередной враг Офиса, который раскалывает единство ОП и народа, ОП и армии. Придётся ГБР возбудить уголовное дело и начать следственные действия".

Парламент, по мнению эксперта, обязательно примет какой-то антирыночный, антинародный, антиконституционный закон об ограничении прав граждан.

"Это или новые налоги, или новые ограничения деятельности, или ограничения свобод слова и передвижения", – предполагает Павел Себастьянович.

Со стороны Кабмина, считает он, прозвучат новые обещания, новые намерения провести дерегуляцию, уменьшить госаппарат, сократить инспекции и министерства. Пообещают также суперлиберальные реформы и мощнейший экономический рост, но – после войны.

"Силовики традиционно громко объявят о каком-то коррупционном скандале, опубликуют аккуратно разложенные купюры на столе какого-нибудь таможенника, пожарного, налоговика, трудового или экономического инспектора. Объявят о миллиардах, украденных у народа. Заодно заедут на какой-нибудь коммерческий объект под предлогом того, что там не платят налоги, финансируют терроризм или показывают голый зад в интернете", – отмечает эксперт.

Предприниматели, уверен он, продолжат воевать с госаппаратом, уничтожающим предприятия и экономику. А госаппарат продолжит уничтожать предприятия и экономику, вследствие чего количество предприятий будет продолжать сокращаться.

"Что касается общества, то оно продолжит собирать средства и поддерживать своих родных и близких на фронте, покупать им машины, снаряжение, бельё, еду, – предрекает Павел Себастьянович. – Военные продолжат снимать видео, где говорят, что после войны разберутся со всем бардаком, воровством и коррупцией, которая царит в госаппарате. В общем – всё, как всегда".

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