В одной области разыскивают уже десятки тысяч уклонистов за неявку в ТЦК

По данным из реестра "Оберіг", куда занесена информация о 90% военнообязанных, в Ивано-Франковской области в розыске почти 40 тысяч человек за неявку в ТЦК.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Об этом сообщил заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно оборонной работы полковник Роман Боднар. Подробности он рассказал, отвечая на вопросы газеты Западный курьер.

Как говорит Боднар, гражданин попадает в эту базу, когда проигнорировал повестку, не стал на учет или иным способом уклонился от призыва.

"Таких лиц на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице , проверили по базе "Оберег" и сразу принудительно доставили в ТЦК, потому что с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл к нам и думает, что его никто не будет искать, очень много. в ТЦК по вызову. Этот вызов может осуществляться любым способом", — говорит должностное лицо ТЦК .

Военный продолжил, что теперь сотрудники ТЦК используют видеофиксацию с помощью бодикамер, оформляется составление протокола об отказе от подписания и так далее.

"Мы имеем право извещать человека любым доступным путем в любом месте: в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания. Эти мероприятия проводятся и будут проводиться", — заметил Боднар.

Военный еще утверждает, что работники полиции вправе принудительно доставлять людей, находящихся в этой базе, в ТЦК в порядке административного задержания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ТЦК заговорили о "измене" по мобилизации