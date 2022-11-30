В одном из украинских городов ввели ограничения по празднованию зимних праздников

В Житомире запретили на новогодние праздники запускать салюты, фейерверки и использовать другие пиротехнические средства. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление мэра города Сергея Сухомлина .

"Громких зимних празднований в Житомире не будет. Устраиваем мероприятия для детей. Им нужно чувствовать сказку даже в эти сложные времена", — сообщил мэр города.

По словам Сергея Сухомлина, в Украине продолжается война, российские войска обстреливают украинские города, звуки взрывов слышны по всей стране.

"И здесь, думаю, все мы понимаем, что в праздники сейчас не может быть никаких фейерверков, петард и салютов. Но пиротехника в магазинах продается. Мы не можем запретить реализацию, но решением исполкома мы запрещаем использование пиротехнических средств на территории Житомирской общины на период военного положения", — написал Сухомлин.

Кроме того, мэр обратился к правоохранителям, чтобы взять под контроль исполнение этого решения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет погода на Новый год . По прогнозу украинских синоптиков, последний месяц этого года не принесет больших морозов и сильных снегопадов, наоборот столбик термометра будет часто плюсовать, а минусовые температуры будут минимальными. Укргидрометцентр обнародовал свой прогноз на первый месяц зимы. Во многих областях нашей страны в начале зимы погода будет теплее, чем даже в декабре прошлого года, а в другие регионы придет обычная зимняя погода, которая характерна для декабря. Метеорологи также обнародовали свой прогноз на предстоящий Новый год. Его мы будем встречать при нулевой отметке термометра. Больших морозов не будет. Падает снег, но мокрый.