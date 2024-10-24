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В одном из регионов Украины значительно усилят мобилизацию: что известно

Ужесточение мобилизации в Черниговской области будет продолжаться до победы Украины

сегодня, 21:40
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Кречмаровская Наталия

В Украине идет мобилизация. Согласно обновленному законодательству, мобилизационные процессы с лета 2024 года значительно изменились, однако, вероятно, это не дало значительного результата. По крайней мере, начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что недоволен уровнем мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Суспільне Чернігів".

В одном из регионов Украины значительно усилят мобилизацию: что известно

Иллюстративное фото

Он заявил, что сейчас в Черниговской области принимаются меры по усилению мобилизации. "На сегодняшний день я недоволен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению", – рассказал Чаус.

Он добавил, что усиленные меры по мобилизации будут продолжаться до победы Украины. "Мы должны сделать все, чтобы, во-первых, дать возможность отдохнуть нашим подразделениям, которые уже долго воюют в самой активной фазе. Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", — указал начальник Черниговской ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько недель в Украине в информационном пространстве идут дискуссии по мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет. СМИ со ссылкой на командиров воинских частей отмечают, что часто такие мобилизованные объективно не могут выполнять боевые задания из-за состояния здоровья. Распространялась информация, что якобы мужчин в возрасте 50 лет даже не будут мобилизовать, однако в Волынском областном ТЦК опровергли такую информацию.

Узнать подробнее, как мобилизуют мужчин 50-60 лет в рамках мобилизационной кампании, можно по ссылке.




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Источник: https://suspilne.media/chernihiv/865303-caus-rozpoviv-pro-posilenna-mobilizacii-na-cernigivsini/?utm_source=telegram&utm_medium=ps
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