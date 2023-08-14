В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

В Одесской области в воинской части жестоко избили одного из военнослужащих. Об этом сообщили представители пресс-службы ГБР.

В воинской части избили военного (фото из открытых источников)

К следователям поступила информация, что после потасовки в военной части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также побеседовали с потерпевшим в больнице.

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По данным работников, телесные повреждения нанес офицер, который в тот вечер был ответственным по этой воинской части.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (часть 5 статья 426-1 УК Украины). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все детали происшествия.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкасской области люди в военной форме набросились на мужчину. В Черкасской области работники ТЦК избили местного жителя до того, что он потерял сознание. Затем военные начали тянуть черкащанина асфальтовкой. Видеоролик об этом уже обнародован в социальных сетях.

Сообщают, что работники ТЦК зажали горожанина в шортах к деревянному ограждению. Один из сотрудников ТЦК придерживал его у шеи, другой его коллега ударил жертву кулаком в голову.

После такого удара черкасчанин потерял сознание и рухнул на землю. Военные, которые были в форме и с оружием, потянули избитого горожанина по асфальтовой дорожке. Полиция Черкасской области подтвердила, что такой инцидент произошел. К правоохранителям обращались и по скорой.

По словам пресс-секретаря Черкасского областного ТЦК Алины Кривошеи, теперь устанавливают все обстоятельства.





