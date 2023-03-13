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В Одесской области депутат и несколько десятков военных отказались ехать на фронт

Ведется расследование из-за отказа около 80 военнослужащих выполнять приказ

сегодня, 21:55
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Автор:

Лиля Воробьева

В Одесской области расследуют факты отказа почти 80 украинских военных выполнить поставленный приказ и отправиться на фронт. Об этом сообщает УНИАН.

В Одесской области депутат и несколько десятков военных отказались ехать на фронт

В Одесской области депутат и десятки военных отказались ехать на фронт (фото из открытых источников)

Как рассказал журналистам заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Андрей Коцюба, часть военнослужащих, входивших в отдельный батальон территориальной обороны Одесского региона, отказались выполнить приказ своих командиров.


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"В частности, в феврале подразделение получило приказ о передислокации с одного места на другое, но около 80 военных открыто отказались его выполнять — отказались прибыть на другое место сосредоточения. Бойцы сделали это трижды, последний раз — в присутствии работников правоохранительных органов", — рассказал военный прокурор.

Он отметил, что у военнослужащих отсутствовали какие-либо основания для неисполнения приказа.

Андрей Коцюба продолжил, что теперь Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения (арест) для 13 военных, в их числе – местный депутат, который был исполняющим обязанности командира стрелкового отделения. Из всего количества "отказников" есть часть бойцов, подчинявшихся последнему.

"В настоящее время осуществляется досудебное расследование по ч. 4 ст. 402 УКУ. Проводятся следственные действия, допросы, изучаются соответствующие документы и т.д.", — проинформировал военный прокурор.

По информации источника в правоохранительных органах, этот местный избранник — депутат Раздельнянского городского совета, избранный от теперь запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Владимир Нестеров. Как говорит информатор, он и другие "отказники" не захотели ехать в зону активных боевых действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский телеведущий получил повестку в армию .



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Источник: https://www.unian.ua/society/na-odeshchini-deputat-vid-opzzh-ta-kilka-desyatkiv-viyskovih-vidmovilisya-jihati-na-front-novini-odesi-12178080.html
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