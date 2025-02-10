В Одессе прогремели взрывы: что известно о прилетевших ракетах и последствиях удара

Вечером 10 февраля в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова. Воздушные силы ВСУ до этого предупреждали о ракетной угрозе.

В Одессе раздался взрыв 10 февраля, жителей предупреждали о ракетной атаке РФ. Фото: иллюстративное (Днепр Оперативный)

Труханов заявил об одном взрыве в 17:56. В местных пабликах жители Одессы утверждают, что в городе их было слышно несколько. Также в местных пабликах писали про работу ПВО, результаты пока неизвестны. Последствия — тоже.

Мониторинговые каналы пишут об атаке антирадарными ракетами Х-31П. Информированный блогер "Николаевский ванек" пообещал рассказать о типе ракет позже и выразил сомнения, что речь об антирадарных ракетах. Предварительно "Ванек" также писал, что в направлении одессы полетели три такеты Х-31П.

Как сообщал портал "Комментарии", вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты "Искандер" были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители. Известно о семи пострадавших.

Портал "Комментарии" 2 февраля рассказывал о видео, которое выложила Одесская ОВА. Оно снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений. На кадрах показано, что ракета, или несколько ракет, попали в крышу центральной части здания. В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова. По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги в городе и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары пришлись "примерно в то же место" с интервалом 15-17 минут.