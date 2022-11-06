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В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (ФОТО, ВИДЕО)

Большинство одесситов и украинцев поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II

сегодня, 19:31
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Автор:

Лиля Воробьева








6 ноября в Одессе начали подготовку к демонтажу памятника, находящегося на одноименной площади российской императрице Екатерине II. Так, что работы уже начались, коммунальщики замотали памятник в черную пленку, а вокруг устанавливают высокий забор. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на одесское издание Думская .

В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (ФОТО, ВИДЕО)

Пам'ятник Екатерине II в Одессе готовятся демонтировать (фото из открытых источников)

В материале издания говорится, что утром вокруг памятника начали сооружать забор, который, на момент публикации, достигал семи метров. Вероятно, что коммунальщики хотят закрыть постройку плитами из ДВП.

В Одесском городском совете также подтвердили информацию о подготовке к демонтажу памятника.

"Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Учредителям Одессы"", — говорится в сообщении, которое разместили на заборе рядом.

Недавно в Одессе окончательно решили убрать памятник российской императрице Екатерине II. Такое решение поддерживают большинство жителей Одессы и Украины.

В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Напомним, что "Комментарий" сообщали о том, что в Одессе заклеили Маска, а памятник Екатерине II стоит. В Одессе коммунальщики начали снимать плакаты на бигбордах города с американским миллиардером и основателем компании Tesla Илоном Маском. На них знаменитость не одна, а в окружении других знаменитостей: Леонардо Ди Каприо, Бенедикта Камбербетча, Милы Кунис и Эмилии Кларк. Прокомментировали это действо и ряд политических деятелей, в том числе экс-министр транспорта Владимир Емельян. Он обратил внимание на то, что в Одессе взялись за Маска, который выразил свое мнение, которое не пришлось по душе большинству украинцев, но при этом стоит до сих пор памятник Екатерине Второй. За него почему-то никто не берется.




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Источник: https://dumskaya.net/news/meriya-obyasnila-dlya-chego-pamyatnik-ekaterine-170205/
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