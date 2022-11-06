В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (ФОТО, ВИДЕО)

6 ноября в Одессе начали подготовку к демонтажу памятника, находящегося на одноименной площади российской императрице Екатерине II. Так, что работы уже начались, коммунальщики замотали памятник в черную пленку, а вокруг устанавливают высокий забор. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на одесское издание Думская .

Пам'ятник Екатерине II в Одессе готовятся демонтировать (фото из открытых источников)

В материале издания говорится, что утром вокруг памятника начали сооружать забор, который, на момент публикации, достигал семи метров. Вероятно, что коммунальщики хотят закрыть постройку плитами из ДВП.

В Одесском городском совете также подтвердили информацию о подготовке к демонтажу памятника.