В Одессе ликвидировали канал побега за границу «моряков»

Способствовала "трафику" мужчин, желающих избежать службе в армии, глава местного общественного объединения моряков, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ).



Задержание членов ОПГ. Фото: СБУ

Женщина сама предлагала потенциальным призывникам незаконно выехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах. Для этого злоумышленница еще и снабжала своих клиентов фиктивными документами о непригодности к прохождению военной службы. Цена "услуг" варьировалась от 7 до 8 тыс. долларов с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности заграничного рейса.

Привлекла к сделкам злоумышленница и собственного отца, создав целую организованную преступную группировку (ОПГ). Отец стал посредником: встречался с клиентами, вел переговоры и получал деньги за бегство за границу. Еще одним соучастником правонарушения является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медицинских учреждениях для оформления "липовых" справок о состоянии здоровья. Готовый пакет фиктивных документов уклонявшиеся получали не на прямую, а через курьера. Для связи злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и действовали максимально законспирировано.

Однако силовики вовремя разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тыс. дол. за изготовление фиктивных документов. Правоохранители и задержали организатора ОПГ, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра. В ходе обысков нашли компьютерную технику и документацию с поличным, а также наличные.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Как писали ранее "Комментарии", на берегу Тисы нашли утопленника – очередного уклоняющегося. По данным Государственной пограничной службы Украины, с начала полномасштабного российского вторжения, то есть с 24 февраля, произошло 12 смертельных случаев на украинско-румынском речном участке границы. Именно на этом отрезке государственного рубежа пограничники фиксируют больше попыток незаконного пересечения границы и в основном вплавь.



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