В новом законопроекте о мобилизации есть 4 уважительные причины неявки в ТЦК после выдачи повестки

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Slava Kot
30 января на сайте Верховной Рады обнародовали законопроект о внесении изменений в прохождение военной службы, мобилизации и военного учета. Согласно новым нововведениям предложены 4 уважительные причины неявки в ТЦК после вручения повестки.
Новый законопроект о мобилизации. Фото из открытых источников
В законопроекте под номером 10449 относительно изменений в процесс мобилизации в Украине приведены 4 основные причины, позволяющие военнообязанным не явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Все эти причины должны сопровождаться соответствующими документами.
4 уважительные причины неявки в ТЦК:
Отметим, что под близкими родственниками понимают родителей, жену или мужа, ребенка, деда, бабушек, родных сестер и братьев.
В проекте закона также указано, что о задержке и неприбытии военнообязанного следует сообщить в течение трех суток с момента прибытия, указанного в повестке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир бригады Анатолий Стуженко призвал усилить мобилизацию в Украине. По его словам, работники ТЦК должны иметь право "прострелить колено", если мужчина отказывается выйти из машины.
Также "Комментарии" писали, что в правительстве рассматривают инициативу брони от мобилизации за ежемесячный платеж. Председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал, сколько может стоить такая услуга.
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