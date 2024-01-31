В новом законопроекте о мобилизации есть 4 уважительные причины неявки в ТЦК после выдачи повестки

30 января на сайте Верховной Рады обнародовали законопроект о внесении изменений в прохождение военной службы, мобилизации и военного учета. Согласно новым нововведениям предложены 4 уважительные причины неявки в ТЦК после вручения повестки.

Новый законопроект о мобилизации. Фото из открытых источников

В законопроекте под номером 10449 относительно изменений в процесс мобилизации в Украине приведены 4 основные причины, позволяющие военнообязанным не явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Все эти причины должны сопровождаться соответствующими документами.

4 уважительные причины неявки в ТЦК:

- препятствие стихийного характера;

- болезнь гражданина;

- действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

- смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены.

Отметим, что под близкими родственниками понимают родителей, жену или мужа, ребенка, деда, бабушек, родных сестер и братьев.

В проекте закона также указано, что о задержке и неприбытии военнообязанного следует сообщить в течение трех суток с момента прибытия, указанного в повестке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир бригады Анатолий Стуженко призвал усилить мобилизацию в Украине. По его словам, работники ТЦК должны иметь право "прострелить колено", если мужчина отказывается выйти из машины.

Также "Комментарии" писали, что в правительстве рассматривают инициативу брони от мобилизации за ежемесячный платеж. Председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал, сколько может стоить такая услуга.