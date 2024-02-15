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В НАТО рассказали, готовят ли россияне большое наступление на Украину весной

Как сообщил журналистам в Брюсселе анонимный высокопоставленный чиновник НАТО, в Альянсе не видят способности России провести новое крупное нападение на Украину весной, пишет ЕП. Там говорят, что РФ сконцентрируется на локальных операциях

сегодня, 19:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пока выглядит как маловероятная информация о том, что Россия готовит большое наступление на Украину уже весной, сказал представитель НАТО журналистам. По его словам, одним из ключевых признаков того, что такие действия готовятся, является проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних. Представитель НАТО подчеркнул, что такой процесс требует значительного количества времени, и пока он еще не запущен.

В НАТО рассказали, готовят ли россияне большое наступление на Украину весной

НАТО

"Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать перед выборами",
– сказал представитель Альянса.

Вместе с тем он признал, что в РФ проходит скрытая мобилизация, однако она не позволит начать значительное наступление. Кроме того, представитель Альянса признал, что пока у НАТО нет информации о том, не начнет ли российский диктатор Владимир Путин тотальную мобилизацию сразу после своего переизбрания.

Также представитель НАТО добавил, что россияне сосредоточат свои усилия на достижении локальных успехов, как, например, в Авдеевке.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает , что Россия начнет новое "большое наступление" после предстоящих в марте президентских выборов в России. Дипломат подчеркнул, что украинцы и дальше полны решимости продолжать борьбу. По его словам, в отличие от россиян, украинские военные точно знают, за что они борются. Боррель подчеркнул, что военные и дальше полны решимости отражать атаки России. Однако, как отметил высокий представитель ЕС, украинские военные не смогут этого без помощи.

Вместе с тем, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что заявления западных партнеров о "большом наступлении" заслуживают внимания и проверяются. По планам врага, в том числе, когда будут основания подтверждать подобный тезис, будет предоставлена отдельная информация, сказали в ГУР. Также там подчеркнули, что сейчас продолжаются отдельные наступательные действия врага на отдельных участках.





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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/15/7179717/
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