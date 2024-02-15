В НАТО рассказали, готовят ли россияне большое наступление на Украину весной

Пока выглядит как маловероятная информация о том, что Россия готовит большое наступление на Украину уже весной, сказал представитель НАТО журналистам. По его словам, одним из ключевых признаков того, что такие действия готовятся, является проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних. Представитель НАТО подчеркнул, что такой процесс требует значительного количества времени, и пока он еще не запущен.

НАТО

"Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать перед выборами",

– сказал представитель Альянса.

Вместе с тем он признал, что в РФ проходит скрытая мобилизация, однако она не позволит начать значительное наступление. Кроме того, представитель Альянса признал, что пока у НАТО нет информации о том, не начнет ли российский диктатор Владимир Путин тотальную мобилизацию сразу после своего переизбрания.

Также представитель НАТО добавил, что россияне сосредоточат свои усилия на достижении локальных успехов, как, например, в Авдеевке.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает , что Россия начнет новое "большое наступление" после предстоящих в марте президентских выборов в России. Дипломат подчеркнул, что украинцы и дальше полны решимости продолжать борьбу. По его словам, в отличие от россиян, украинские военные точно знают, за что они борются. Боррель подчеркнул, что военные и дальше полны решимости отражать атаки России. Однако, как отметил высокий представитель ЕС, украинские военные не смогут этого без помощи.

Вместе с тем, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что заявления западных партнеров о "большом наступлении" заслуживают внимания и проверяются. По планам врага, в том числе, когда будут основания подтверждать подобный тезис, будет предоставлена отдельная информация, сказали в ГУР. Также там подчеркнули, что сейчас продолжаются отдельные наступательные действия врага на отдельных участках.





