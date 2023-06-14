В НАТО прокомментировали ход украинского контрнаступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы о том, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил на пресс-конференции в среду накануне встречи министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Йенс Столтенберг

"Это до сих пор начальные дни (контрнаступления. – Ред.), и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне", – сказал Столтенберг.

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Но он добавил, что украинские войска продвигаются вперед и освобождают больше оккупированных территорий. По словам Столтенберга, прогресс Украины на поле боя укрепит переговорную позицию Киева.

"Чем больше целей Украина достигнет, тем больше президент Путин будет понимать, что он не может победить и должен вести переговоры о справедливом мире", – добавил генсек. По его словам, прогресс Украины демонстрирует, что поддержка НАТО создает реальную разницу на поле боя. Ранее Столтенберг заявил, что наступление украинских сил на оккупированные Россией территории востока и юга Украины показало первые признаки успеха.

Напомним также, что ранее украинские официальные лица — от президента до министра иностранных дел — отрицали саму возможность переговоров с Путиным до полного изгнания россиян из Украины. Также Владимир Зеленский подчеркивал недоговороспособность Путина, который не держит слова и не придерживается ранее заключенных договоров.

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