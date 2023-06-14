СБУ сообщила о подозрении идеологу рашизма

Служба безопасности собрала доказательную базу относительно руководителя прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александра Дугина. Фигурант — один из ключевых идеологов агрессивной политики РФ и геноцида украинского народа. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дугин

В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях Дугин уже более 10 лет отрицает существование Украины, как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками, говорят в СБУ. А в начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины.

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Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства. В частности, недавно опубликовал несколько шовинистических призывов к уничтожению украинцев. Так, Дугин заявлял: "Вы, хохлы, мерзость, а не враг, не народ. Просто тупая, грязная, зловонная, никчемная мерзость. Как были, так и будете ей". Правда, впоследствии он удалил эти одиозные высказывания из своего телеграмм-канала.



Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности гражданина РФ Дугина.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.



Между тем, США "изменили тональность" относительно ракет ATACMS для Украины.

Нидерланды ответили, когда начнут обучение украинцев на F-16.

А Путин грозится расторгнуть зерновое соглашение: считает, что его обманули.