В НАТО объяснили, почему Россия смогла захватить Авдеевку: какие это будет иметь последствия на фронте

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на захват Авдеевки российскими силами, это не будет оказывать существенного влияния на войну в Украине. Кроме того, глава НАТО объяснил, как России удалось захватить украинский город.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В интервью "Радио Свобода" Йенс Столтенберг отметил, что Россия вложила в захват Авдеевки значительные ресурсы, однако результатом стали небольшие территориальные достижения.

"Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, само по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами ради незначительных территориальных достижений", — сказал Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что первые заметные успехи России на войне в Украине за последние несколько месяцев стали возможны благодаря поддержке Северной Кореи и Ирана. Кроме того, сама Россия увеличила производство оружия и мобилизовала больше сил на войну.

Генсек НАТО считает, что такие действия России делают еще более важной помощью союзников по НАТО, которые посылают Украине военную помощь. Однако, кроме помощи Запада, Столтенберг указал, что и Украине должно мобилизовать больше сил, чтобы продолжить войну против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг объяснил, может ли Украина использовать западные истребители F-16 для ударов по России. По словам генсека НАТО, Россия начала военную агрессию против Украины и нарушила международные права, поэтому Украина имеет право атаковать территорию России для самообороны.

Также "Комментарии" писали о военном, который рассказал, почему россияне расстреливают украинских военнопленных в Авдеевке.