В НАТО назвали количество снарядов, которое тратит Украина и РФ в боях каждый день

Украинские защитники и российские захватчики ведут ежедневные ожесточенные бои с огромным расходом боеприпасов, при этом войска агрессора имеют преимущество по количеству снарядов в несколько раз. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Guardian" заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО отметил, в настоящее время бои настолько интенсивны, что ВСУ использует от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов ежедневно. В то же время войска РФ применяют около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.

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"Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства", — отметил Столтенберг и добавил, что новые контракты позволят изменить ситуацию.

Генсек Североатлантического альянса также заявил, что непрекращающиеся бои, которые в настоящее время происходят вокруг Бахмута, демонстрируют, что РФ готова "просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды".

Так, обращает внимание Столтенберг, Кремль не заинтересован даже обсуждать тему мира, все заявление на этот счет лишь прикрытие и ширма. На самом деле путинский режим пытается объединить вокруг своей войны все авторитарные режима, включая Иран и Северную Корею.

Отметим, ранее на фоне углубления сотрудничества России и Китая генсек НАТО обратился с призывом к Пекину.

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