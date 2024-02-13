В Нацполиции рассказали о самых любимых схемах уклонистов

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Ткачик Олеся
Кроме того, как отметил Максим Цуцкиридзе, часто уклонисты пользуются поддельными пенсионными удостоверениями и фейковыми удостоверениями родителей многодетных семей.
Максим Цуцкиридзе
При этом, по его словам, уклонистов переправляют не только в страны ЕС, но и на временно оккупированные территории в Белоруссию и Россию. Оттуда они по трансферу добираются в страны Балтии.
А вот система "Шлях", как отметил Цуцкиридзе, уже не так популярна среди уклонистов, ее стали меньше использовать.
При этом заместитель начальника Нацполиции рассказал, что в Украине действуют компании, предлагающие свои услуги уклонистам. Под каждого мужчину разработают индивидуальную схему вывоза за границу.
Более того, по его словам, в полицию обращаются мужчины, которым предложили такие незаконные услуги.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Прикарпатье мужчина, получив повестку, быстро расстался с женой , поскольку думал, что его не отправят на фронт, потому что он ухаживает за маленьким сыном. Однако в суде его признали уклонистом и дали срок
Портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант ВСУ рассказал о работающей схеме уклоняющихся , когда мужчин уже поймали ТЦК.
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Правдоруб
сегодня, 13:37
мусорята самі ви ухилянти! к черту вас нову поліцію, мвс, тцк, банду владу ухилянтів!!!