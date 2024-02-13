В Нацполиции рассказали о самых любимых схемах уклонистов

Кроме того, как отметил Максим Цуцкиридзе, часто уклонисты пользуются поддельными пенсионными удостоверениями и фейковыми удостоверениями родителей многодетных семей.

Максим Цуцкиридзе

"Нередко их проводят и за пределами пункта пропуска те, кто хорошо разбирается в местности – обычно в ночное время суток, с помощью водного или автотранспорта в составе организованной группы с четким распределением ролей",

– рассказал заместитель председателя Нацполиции.

При этом, по его словам, уклонистов переправляют не только в страны ЕС, но и на временно оккупированные территории в Белоруссию и Россию. Оттуда они по трансферу добираются в страны Балтии.

А вот система "Шлях", как отметил Цуцкиридзе, уже не так популярна среди уклонистов, ее стали меньше использовать.

При этом заместитель начальника Нацполиции рассказал, что в Украине действуют компании, предлагающие свои услуги уклонистам. Под каждого мужчину разработают индивидуальную схему вывоза за границу.

"Когда уже человек напрямую обращается за этими услугами, они начинают анализировать конкретные возможности, каким образом его вывести из-под мобилизации. Незаконная деятельность начинается именно с этого этапа. И такие действия мы документируем",

– рассказывает Цуцкиридзе.

Более того, по его словам, в полицию обращаются мужчины, которым предложили такие незаконные услуги.

"Рассказывали, что пришли в такую организацию, а там им навязывали именно поддельные документы, которые якобы сделают в медицинском учреждении или в ТЦК, и требовали за это средства",

– отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Прикарпатье мужчина, получив повестку, быстро расстался с женой , поскольку думал, что его не отправят на фронт, потому что он ухаживает за маленьким сыном. Однако в суде его признали уклонистом и дали срок

Портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант ВСУ рассказал о работающей схеме уклоняющихся , когда мужчин уже поймали ТЦК.





