В МВД не оставляют надежд вернуть украинских мужчин домой: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Украина ведет переговоры с представителями стран Европейского Союза о возможности возвращения украинских мужчин, незаконно пересекших границу.
Игорь Клименко
Как подчеркнул Клименко, Украина действительно ведет консультации с европейскими коллегами. Впрочем, говорит министр, каждая страна ЕС действует в соответствии с законами и правилами Еврокомиссии. По его словам, переговоры о возможном возвращении наших граждан, если они нелегально пересекли границу, будут продолжаться.
При этом Клименко отметил, что позиция стран ЕС по большей части единодушна – они не будут возвращать мужчин в Украину.
Министр внутренних дел также сообщил, что украинские пограничники ежедневно задерживают десятки мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу.
Общее количество мужчин, задержанных при попытке незаконного пересечения границы, Клименко не назвал, отметив, что эта информация закрыта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Игорь Клименко заявил о том, что на сегодняшний день в Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные, воюющие более двух лет. Глава МВД заявил, что он говорил по этой теме с командирами, которые находятся непосредственно на самом передке. И вывод следующий – если демобилизовать воюющих 2 года, будет угроза обвала фронта.
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