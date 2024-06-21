В МВД не оставляют надежд вернуть украинских мужчин домой: о чем идет речь

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Украина ведет переговоры с представителями стран Европейского Союза о возможности возвращения украинских мужчин, незаконно пересекших границу.

Игорь Клименко

Как подчеркнул Клименко, Украина действительно ведет консультации с европейскими коллегами. Впрочем, говорит министр, каждая страна ЕС действует в соответствии с законами и правилами Еврокомиссии. По его словам, переговоры о возможном возвращении наших граждан, если они нелегально пересекли границу, будут продолжаться.

При этом Клименко отметил, что позиция стран ЕС по большей части единодушна – они не будут возвращать мужчин в Украину.

Министр внутренних дел также сообщил, что украинские пограничники ежедневно задерживают десятки мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных в 5 – 10 километрах от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30", — сказал министр. .

Общее количество мужчин, задержанных при попытке незаконного пересечения границы, Клименко не назвал, отметив, что эта информация закрыта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Игорь Клименко заявил о том, что на сегодняшний день в Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные, воюющие более двух лет. Глава МВД заявил, что он говорил по этой теме с командирами, которые находятся непосредственно на самом передке. И вывод следующий – если демобилизовать воюющих 2 года, будет угроза обвала фронта.





