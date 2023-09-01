В Москве сильный пожар, в аэропортах ввели план "Ковер"

Как передает портал "Комментарии", утром 1 сентября Москву атаковал неизвестный беспилотник. Несмотря на то, что власти традиционно официально заявили, что БПЛА удалось уничтожить еще на подлете, очевидцы сообщают о столбе густого дыма, что может свидетельствовать о "прилете".

Пожар в Москве. Фото из открытых источников

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО якобы сбили неизвестный беспилотник, который держал курс на Москву. Якобы силы ПВО РФ сумели уничтожить БПЛА рядом с Люберцами.

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"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний", — заявил Собянин у себя в Телеграмм.

Вот только сами москвичи иного мнения. Они в соцсети делятся комментариями о том, что что в Юго-Западном округе Москвы сильный пожар. В небо поднялся столб густого дыма. Деталей не сообщают.

Стоит отметить, что последние месяцы Москва и другие регионы РФ систематически атакую неопознанные беспилотники. Российские власти традиционно заявляют, что практически все БПЛА российская ПВО сбривает еще на подлете.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пскове (РФ) поздно вечером 31 августа были слышны сильные взрывы, предположительно из-за атаки неопознанных беспилотников. В городе стоял грохот. По сообщениям очевидцев в местных телеграмм-каналах, работала вражеская ПВО.

Также издание "Комментарии" сообщало – в августе явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



