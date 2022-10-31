Во время массового запуска ракет 31 октября российскими войсками по территории Украины одна из ракет была подпита ПВО и упала на территорию Молдовы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Министерства внутренних дел Республики Молдова в Facebook .

В Молдове упала российская ракета. Фото с открытых источников

Вблизи молдавского поселка Наславча упала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО. Как сообщает Министерство внутренних дел Молдовы, пострадавших и погибших нет, но в нескольких домах повреждены окна в результате звуковой волны от падения.

Украинские власти подчеркивают, что россияне пытались атаковать дамбу и энергетические компоненты Днестровской ГАЭС, расположенной всего в 10 км от поселка Наславча. МВД Украины сообщило, что угрозы наводнения нет. На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

В свою очередь спецслужбы Молдовы обходят место падения обломков ракеты во избежание возможных опасных ситуаций.

31 октября Россия совершила очередной террористический запуск ракет по украинской инфраструктуре. В столице Украины во многих районах нет света и проблемы с водоснабжением, заявляет мэр Кличко. В целом же украинским военным удалось сбить 44 из более 50 российских ракет.



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