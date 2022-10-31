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В Молдове упала российская ракета (ФОТО)

Одна из ракет утренних обстрелов по Украине упала на территории Молдовы.

сегодня, 13:50
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Автор:

Slava Kot

Во время массового запуска ракет 31 октября российскими войсками по территории Украины одна из ракет была подпита ПВО и упала на территорию Молдовы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Министерства внутренних дел Республики Молдова в Facebook .

В Молдове упала российская ракета (ФОТО)

В Молдове упала российская ракета. Фото с открытых источников

Вблизи молдавского поселка Наславча упала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО. Как сообщает Министерство внутренних дел Молдовы, пострадавших и погибших нет, но в нескольких домах повреждены окна в результате звуковой волны от падения.

Украинские власти подчеркивают, что россияне пытались атаковать дамбу и энергетические компоненты Днестровской ГАЭС, расположенной всего в 10 км от поселка Наславча. МВД Украины сообщило, что угрозы наводнения нет. На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

В свою очередь спецслужбы Молдовы обходят место падения обломков ракеты во избежание возможных опасных ситуаций.

В Молдове упала российская ракета (ФОТО) - фото 2
В Молдове упала российская ракета (ФОТО) - фото 3
В Молдове упала российская ракета (ФОТО) - фото 4

31 октября Россия совершила очередной террористический запуск ракет по украинской инфраструктуре. В столице Украины во многих районах нет света и проблемы с водоснабжением, заявляет мэр Кличко. В целом же украинским военным удалось сбить 44 из более 50 российских ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что есть урокомиссия хочет наказать венгерского лидера за коррупцию. Но Орбан может избежать этого наказания.

Также "Комментарии" писали о прогнозе на будущее России от диссидента РФ. По его словам, Российскую Федерацию зальет кровью от войны за кресло Путина, после падения его режима.



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Источник: https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM
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