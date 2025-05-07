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В Минюсте ответили, сколько заключенных еще может мобилизовать Украина

Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении

сегодня, 14:42
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Кравцев Сергей

Украина может привлечь к службе в армии от 20% до 30% лиц, отбывающих наказание. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.

В Минюсте ответили, сколько заключенных еще может мобилизовать Украина

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", — заявил замминистра юстиции.

По словам Пикалова, это может стать весомым резервом личного состава вооруженных сил в условиях, когда российская агрессия продолжается.

"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высокое проявление гражданской ответственности", — добавил он.

На текущий момент, как проинформировал Пикалов, в Украине 37 тысяч человек были осуждены судом и находятся под стражей. Однако не все они подходят для мобилизации в соответствии с составленными критериями. Например, не подлежат мобилизации лица, осужденные за терроризм, коррупционные и половые преступления, за преступления против государственной безопасности.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3990136-evgen-pikalov-zastupnik-ministra-usticii-ukraini.html
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