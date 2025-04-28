Мобилизация в Украине: в Минобороны анонсировали изменения в мае в "Резерв+"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Минобороны Украины планирует запустить в мае два новых типа отсрочек в приложении "Резерв +" для граждан с временной нетрудоспособностью и тех, кто имеет мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет. Об этом сообщила замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Приложение Ререзв+. Фото из открытых источников
По ее словам, уже сейчас каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+.
Екатерина Черногоренко добавила, что всего в приложении около 4 млн пользователей.
Читайте также на портале "Комментарии" — в приложении "Резерв+" теперь есть возможность оформить отсрочки людям с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Ранее этой возможностью онлайн могли воспользоваться только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и имели соответствующее пенсионное удостоверение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство обороны.
Также издание "Комментарии" сообщало – электронные направления на ВВК в "Резерв+": в Минобороны рассказали о важном изменении.
Новости