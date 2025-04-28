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Мобилизация в Украине: в Минобороны анонсировали изменения в мае в "Резерв+"

В "Резерве+" запустят еще 2 типа отсрочек

сегодня, 13:31
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Кравцев Сергей

Минобороны Украины планирует запустить в мае два новых типа отсрочек в приложении "Резерв +" для граждан с временной нетрудоспособностью и тех, кто имеет мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет. Об этом сообщила замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Мобилизация в Украине: в Минобороны анонсировали изменения в мае в "Резерв+"

Приложение Ререзв+. Фото из открытых источников

"В мае мы планируем запустить два новых типа отсрочек: Для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев. Для граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет", – рассказала Екатерина Черногоренко.

По ее словам, уже сейчас каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+.

Екатерина Черногоренко добавила, что всего в приложении около 4 млн пользователей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в приложении "Резерв+" теперь есть возможность оформить отсрочки людям с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Ранее этой возможностью онлайн могли воспользоваться только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и имели соответствующее пенсионное удостоверение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство обороны.

"Отсрочки для людей с инвалидностью через "Резерв+" были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек", — рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – электронные направления на ВВК в "Резерв+": в Минобороны рассказали о важном изменении.




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Источник: https://www.facebook.com/katheryn.chernohorenko/videos/1011143860618829
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