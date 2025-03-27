В "Резерв+" запустили отсрочки для большей категории людей: детали

В приложении "Резерв+" теперь есть возможность оформить отсрочки людям с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Ранее этой возможностью онлайн могли воспользоваться только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и имели соответствующее пенсионное удостоверение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство обороны.

Резерв+. Фото: из открытых источников

"Отсрочки для людей с инвалидностью через "Резерв+" были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек", — рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В ведомстве также разъяснили последовательность действий для того, чтобы оформить отсрочку. Для начала нужно открыть приложение "Резерв+", нажать на три точки на главном экране приложения, далее нажать на пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем уже выбрать нужную категорию. Впоследствии пользователь получит сообщение с результатом. Если система не сумела найти данные в реестре, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и передать оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и документ, идентифицирующий личность.

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