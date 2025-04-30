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"Похоже, медики уже не нужны": медицинские работники потеряют бронь от мобилизации

Медики потеряют бронирование от мобилизации: Гончаренко прокомментировал решение

30 апреля 2025, 15:05
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что готовят списки по разбронированию отдельных медицинских работников. Соответствующий запрос министерство получило от Минобороны и Командования медицинских сил ВСУ.

"Похоже, медики уже не нужны": медицинские работники потеряют бронь от мобилизации

Мобилизация. Иллюстративное фото

В пресс-службе Минздрава пояснили, что специалисты министерства в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации для формирования списков разбронирования.

Правительство, как пояснили в Минздраве, в начале года разрешило бронировать 100% медработников:

  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,

  • заведений общественного здоровья,

  • учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе,

  • центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.

При этом разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых нуждается, для обеспечения потребностей в медицинских работниках Вооруженных сил Украины и сектора обороны.

Такое решение прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Этот пи***ц снова начинается. Только недавно был скандал с массовым переводом квалифицированных медиков в пехоту. Тогда удалось дожать, что Зеленский и СНБО запретили это делать. Теперь хотят создать какие-то списки и по непонятным принципам кого-то куда-то отправить. Похоже, медики уже не нужны", — отметил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде изменили правила для военных СЗЧ. Народные депутаты решили продлить срок возвращения из СЗЧ – до 30 августа 2025 года. Также изменили условия использования льгот для военных и их семей.



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Источник: https://moz.gov.ua/uk/v-moz-vidbulasya-robocha-zustrich-iz-kerivnikami-regionalnih-departamentiv-ohoroni-zdorov-ya
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