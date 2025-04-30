"Похоже, медики уже не нужны": медицинские работники потеряют бронь от мобилизации

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Кречмаровская Наталия
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что готовят списки по разбронированию отдельных медицинских работников. Соответствующий запрос министерство получило от Минобороны и Командования медицинских сил ВСУ.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В пресс-службе Минздрава пояснили, что специалисты министерства в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации для формирования списков разбронирования.
Правительство, как пояснили в Минздраве, в начале года разрешило бронировать 100% медработников:
учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,
заведений общественного здоровья,
учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе,
центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.
При этом разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых нуждается, для обеспечения потребностей в медицинских работниках Вооруженных сил Украины и сектора обороны.
Такое решение прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде изменили правила для военных СЗЧ. Народные депутаты решили продлить срок возвращения из СЗЧ – до 30 августа 2025 года. Также изменили условия использования льгот для военных и их семей.
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