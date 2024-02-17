В Минобороны РФ заявили о массированной атаке украинских БпЛА

Минобороны страны-агрессора заявило, что регионы России атаковали 33 украинских беспилотника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве традиционно отрапортовали, что все дроны удалось сбить и ни один беспилотник не достиг своей цели. У Шойгу отметили, что дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями таких областей: Белгородской – 4 БпЛА, Воронежской – 4 БпЛА, Курской – 1 БпЛА, Брянской – 18 БпЛА и Калужской – 6 БпЛА.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на заметную пробуксовку с помощью со стороны США, американские партнеры продолжают поставлять нам некоторые виды вооружений, законтрактованные ранее. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает европейцев оказывать больше помощи Украине, иначе российская армия начнет угрожать уже им. Пока же РФ активно атакует в Украине, особенно в районе Авдеевки. Эксперты оценили для портала "Комментарии", что происходит сейчас на военных и дипломатических фронтах российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский рассказал, где на фронте будет усиление.

Ранее "Комментарии" информировали – законопроект о помощи Украине отправляется в Палату представителей: какие теперь ожидания.



