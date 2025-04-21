В Минобороны РФ сделали новое заявление о ходе «СВО» после перемирия на Пасху

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Ткачик Олеся
В Минобороны России прокомментировали завершение так называемого пасхального перемирия. Там заявили, что продолжают проведение "специальной военной операции".
Война в Украине
В свою очередь так называемый глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что якобы российские войска начали продвижение в трех населенных пунктах южнодонецкого направления.
По его информации, движение на линии фронта произошло до заключения пасхального перемирия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне использовали так называемое пасхальное перемирие для того, чтобы заходить в серую зону, проводить разминирование территорий, а также подвозить на позиции боекомплект.
Также "Комментарии" рассказывали, что уже началось большое наступление на Константиновку. Без показательных швыряний на штурм большой группы штурмовиков и бронетехники, как на Запорожском и Покровском направлении, но в общих масштабах все достаточно серьезно. Как считают военные, именно вокруг этой агломерации будут самые жестокие бои в ближайшее время.
Военные считают, что главной опорной агломерацией в Украине является не Покровск, а Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Именно там, говорит военный, во время, так называемого "пасхального перемирия" боевые действия не прекращались.
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