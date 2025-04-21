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В Минобороны РФ сделали новое заявление о ходе «СВО» после перемирия на Пасху

В России заявили, что «специальная военная операция» продолжается

сегодня, 11:18
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Ткачик Олеся

В Минобороны России прокомментировали завершение так называемого пасхального перемирия. Там заявили, что продолжают проведение "специальной военной операции".

В Минобороны РФ сделали новое заявление о ходе «СВО» после перемирия на Пасху

Война в Украине

"С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", — заявили в Минобороны страны-агрессора.

В свою очередь так называемый глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что якобы российские войска начали продвижение в трех населенных пунктах южнодонецкого направления.

"Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар", — сказал Пушилин.

По его информации, движение на линии фронта произошло до заключения пасхального перемирия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне использовали так называемое пасхальное перемирие для того, чтобы заходить в серую зону, проводить разминирование территорий, а также подвозить на позиции боекомплект.

Также "Комментарии" рассказывали, что уже началось большое наступление на Константиновку. Без показательных швыряний на штурм большой группы штурмовиков и бронетехники, как на Запорожском и Покровском направлении, но в общих масштабах все достаточно серьезно. Как считают военные, именно вокруг этой агломерации будут самые жестокие бои в ближайшее время.

Военные считают, что главной опорной агломерацией в Украине является не Покровск, а Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Именно там, говорит военный, во время, так называемого "пасхального перемирия" боевые действия не прекращались.




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Источник: https://tass.ru/
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