РФ начала большое наступление: где будут самые жестокие бои

По информации западных аналитиков, россияне активно перемещают своих военных в том числе и штурмовиков из Курской области в район Константиновки.

Война в Украине

При этом, как говорит военный Кирилл Сазонов, главной опорной агломерацией в Украине является не Покровск, а Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Именно так, говорит военный, во время, так называемого "пасхального перемирия" боевые действия не прекращались.

"На Торецке вообще постоянная жесть. ОСУВ "Хортица" справедливо отмечает, что причиной этого удобная для противника логистика. Им легко постоянно перебрасывать подкрепления и бк в район Торецка из Горловки и Донецка. Важный аргумент в пользу выбора именно этого направления для главного удара", — говорит Сазонов.

По его словам, именно там идут активные попытки срезать выступы Сил Обороны Украины, чтобы наступать достаточно широким фронтом и не дать зажать себя с флангов.

Если в самом Торецке успехов у противника нет, отмечает военный, то южнее были продвижения. С большими потерями, скромные по расстоянию, но Пантелеймоновку взяли.

"Проблема в том, что даже взяв Торецк и выровняв фронт, рывок на Константиновку остается спорным. Открытая простреливаемая местность, минимум 15 км по прямой. На таком марше закопают многих. Да и Торец еще надо взять, а с этим никак не складывается. Хотя официально говорили о полном захвате города еще 7 февраля", — подчеркнул Сазонов.

По его словам, сложная ситуация и под Часов Яром. Его враг хочет захватить, чтобы угрожать не только Константиновке, но и Дружковке.

"Большое наступление на Константиновку уже началось. Без показательных швыряний на штурм большой группы штурмовиков и бронетехники, как на Запорожском и Покровском направлении, но в общих масштабах все достаточно серьезно. Мне кажется, что именно вокруг этой агломерации будут самые жестокие бои в ближайшее время", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как российские оккупанты на самом деле использовали пасхальное перемирие.



