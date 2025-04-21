Военные рассказали о хитрых действиях россиян во время пасхального перемирия

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Ткачик Олеся
Российские военные сделали все для того, чтобы использовать так называемое пасхальное перемирие от кремлевского диктатора Владимира Путина для решения целого ряда задач.
Война в Украине
В частности, журналист Богдан Буткевич сообщил, что военные с фронта рассказали, как россияне с белыми флагами заходили в серую зону, чтобы подготовить все необходимое для наступления.
О том, что россияне активно использовали во время перемирия передвижения под белым флагом, рассказал и военный с позывным Алекс.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на 30 часов. По словам украинских военных, россияне его не придерживались, были и штурмы, и обстрелы украинских позиций. При этом эксперты убеждены, что Путин объявил о перемирии, чтобы американский президент Дональд Трамп не соскочил с переговоров.
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