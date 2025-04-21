Военные рассказали о хитрых действиях россиян во время пасхального перемирия

Российские военные сделали все для того, чтобы использовать так называемое пасхальное перемирие от кремлевского диктатора Владимира Путина для решения целого ряда задач.

Война в Украине

В частности, журналист Богдан Буткевич сообщил, что военные с фронта рассказали, как россияне с белыми флагами заходили в серую зону, чтобы подготовить все необходимое для наступления.

"П*дары с белыми флагами вошли в серую зону почти в наши позиции, делают вид, что собирают свои трупаки, которые им год были пох*р, но мы понимаем, что идет разминирование и рекогносцировка маршрутов выдвижения. Подвозящие нагло "буханками", баги, мотоциклами продукты, вероятно б/к, даже СПГ заметили, что завезли себе на позиции, вкапываются. В белый день у нас под носом", — написал в Фейсбуке Буткевич со ссылкой на слова военного.

О том, что россияне активно использовали во время перемирия передвижения под белым флагом, рассказал и военный с позывным Алекс.

"Вчера с белым флагом на мотоцикле, сегодня несколько случаев было с пешими группами, они пытались пройти кол-зону (не серая зона, а отрезок от 3-4 км до нуля), вероятно, чтобы принести провизию, БК и т.д. на передний край", – рассказал военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на 30 часов. По словам украинских военных, россияне его не придерживались, были и штурмы, и обстрелы украинских позиций. При этом эксперты убеждены, что Путин объявил о перемирии, чтобы американский президент Дональд Трамп не соскочил с переговоров.



