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В Минобороны РФ цинично отреагировали на ракетный удар по Покровску

Министерство обороны России прокомментировало попадание по гражданским объектам в городе Покровск.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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7 августа российские силы нанесли удар по жилому дому в городе Покровск. В результате погибли по меньшей мере 7 человек, и около 90 получили ранения различной степени тяжести. Минобороны РФ отреагировало на ракетный удар по гражданским объектам в Покровске.

В Минобороны РФ цинично отреагировали на ракетный удар по Покровску

В Минобороны РФ цинично отреагировали на ракетный удар по Покровску

Российское министерство обороны обнародовало заявление об "успехах" на фронте, где рассказали о попадании по городу Покровск.


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"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", — заявили в Минобороне РФ.

Напомним, что город Красноармейск попал под декоммунизацию и изменил свое название на Покровск в 2016 году. Россия не признает декоммунизацию и продолжает называть украинские города именами времен СССР. Также Минобороны РФ в очередной раз заявляет об уничтожении военных целей, когда показания и доказательства указывают на попадание в гражданские объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко объяснил, почему от российских ударов в Покровске пострадали полицейские и спасатели. По его словам, Россия осуществила сначала один ракетный удар по гражданским, а через 40 минут еще один по спасателям и полицейским, которые помогали расчищать завалы и искать украинцев.

Также "Комментарии" писали о российском учебнике по истории, который был написан только через пять месяцев и является частью усиления Кремлем контроля над историческим нарративом в школах. Новый учебник поступит в школы 1 сентября для программы 11 класса и будет рассказывать о целях СВО для российских школьников.



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Источник: https://t.me/mod_russia/29062
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