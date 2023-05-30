logo

BTC/USD

27806.00

ETH/USD

1904.59

LTC/USD

92.19

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны рассказали, зачем россияне объявили Залужного в розыск
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны рассказали, зачем россияне объявили Залужного в розыск

Анна Маляр объяснила применение россиянами этого пропагандистского приема

сегодня, 21:29
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Страна-агрессор объявила в розыск Главнокомандующего Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Зачем это было сделано, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом сообщают "Комментарии".

В Минобороны рассказали, зачем россияне объявили Залужного в розыск

Анна Маляр

"Это один из приемов информационной войны", – говорит Анна Маляр. — "В 2014-2015 они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений во время ведения боевых действий".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам замминистра, с помощью этого приема пытаются достичь двух целей. Во-первых, нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять преступные действия россиян с оборонными действиями Украины. Во-вторых, оказывать психологическое давление и способствовать деморализации наших военных.

"Впрочем, "миссия невыполнима". Россия этой войной создала себе настолько токсическую репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство", — говорит Анна Маляр.

Что касается возможности психологического давления на украинских военных, эти попытки, говорит Анна Маляр, тоже бесполезны.

"Психологически давить на командующих, которые воюют с врагом, который значительно преобладает по количеству бойцов и вооружения – бесперспективно", – отмечает она.

Тем временем, в ГУР рассказали об изменении РФ тактики ракетных ударов.

Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для населения.

А Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве. Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу "Соловьев Live" принялся защищать своих работодателей, проживающих в элитном районе Москвы на Рублевке. Он разнервничался из-за реакции некоторых россиян после атаки дронов на Москву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Юрій

сегодня, 20:36

2,64 грн за кВт*год це круто. Є будинкі з електроплитами,а є з газовими. Для будинків з електроплитами повинен і тариф бути меньшим,тому що цна на газ не повисилась- мораторій


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!