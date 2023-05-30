В Минобороны рассказали, зачем россияне объявили Залужного в розыск

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Константин Куликов
Страна-агрессор объявила в розыск Главнокомандующего Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Зачем это было сделано, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом сообщают "Комментарии".
Анна Маляр
"Это один из приемов информационной войны", – говорит Анна Маляр. — "В 2014-2015 они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений во время ведения боевых действий".
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По словам замминистра, с помощью этого приема пытаются достичь двух целей. Во-первых, нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять преступные действия россиян с оборонными действиями Украины. Во-вторых, оказывать психологическое давление и способствовать деморализации наших военных.
"Впрочем, "миссия невыполнима". Россия этой войной создала себе настолько токсическую репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство", — говорит Анна Маляр.
Что касается возможности психологического давления на украинских военных, эти попытки, говорит Анна Маляр, тоже бесполезны.
"Психологически давить на командующих, которые воюют с врагом, который значительно преобладает по количеству бойцов и вооружения – бесперспективно", – отмечает она.
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Юрій
сегодня, 20:36
2,64 грн за кВт*год це круто. Є будинкі з електроплитами,а є з газовими. Для будинків з електроплитами повинен і тариф бути меньшим,тому що цна на газ не повисилась- мораторій