logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны рассказали, почему Кремль спешит заселить оккупированные территории русскими
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны рассказали, почему Кремль спешит заселить оккупированные территории русскими

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что оккупированные территории заселяют русскими, чтобы изменить этнос регионов

26 апреля 2023, 12:55 comments2624
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

На временно оккупированные территории Украины из отдаленных регионов России завозят лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

В Минобороны рассказали, почему Кремль спешит заселить оккупированные территории русскими

Российские войска. Фото: из открытых источников

Замминистра подчеркнула, что страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Наиболее активно такие мероприятия проводятся в Луганской области. С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения". — отметила Маляр.

По ее словам, чтобы россияне не сбежали обратно в РФ местные администрации всячески способствуют им, создавая все необходимые условия для проживания, работы. При этом, если у оккупантов к кому-то из местных жителей есть малейшие подозрения в проукраинских взглядах, их тут же депортируют в РФ, чтобы избежать проблем в будущем.                                                   

Анна Маляр подчеркнула, что такими действиями враг пытается сделать все возможное, чтобы и следа не осталось от украинской государственности и национальной самоидентичности, пусть даже в оккупации.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль уверяет, что воюет в Украине с НАТО – как это связано с затягиванием войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли толк от усиления санкций против РФ – может ли это заставить Кремль прекратить войну.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/annamaliar/672
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!