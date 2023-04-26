В Минобороны рассказали, почему Кремль спешит заселить оккупированные территории русскими

На временно оккупированные территории Украины из отдаленных регионов России завозят лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Замминистра подчеркнула, что страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины.

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"Наиболее активно такие мероприятия проводятся в Луганской области. С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения". — отметила Маляр.

По ее словам, чтобы россияне не сбежали обратно в РФ местные администрации всячески способствуют им, создавая все необходимые условия для проживания, работы. При этом, если у оккупантов к кому-то из местных жителей есть малейшие подозрения в проукраинских взглядах, их тут же депортируют в РФ, чтобы избежать проблем в будущем.

Анна Маляр подчеркнула, что такими действиями враг пытается сделать все возможное, чтобы и следа не осталось от украинской государственности и национальной самоидентичности, пусть даже в оккупации.

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