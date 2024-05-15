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В Минобороны рассказали о сложной ситуации в Волчанске: пехота врага в городе

В Минобороны подтвердили информацию о том, что пехота оккупантов сумела зайти в город и пытается закрепиться. Однако там добавляют, что в Волчанске прибыли чрезвычайно профессиональные резервы

сегодня, 14:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пехота оккупантов зашла в северную часть Волчанска и пытается там закрепиться, заявил в эфире телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. При этом он добавил, что оккупанты заходят в город небольшими группами.

В Минобороны рассказали о сложной ситуации в Волчанске: пехота врага в городе

Волчанск

Как добавил Лазуткин, главной задачей Сил обороны является максимально уничтожать оккупантов и помешать им в планах завести в город как можно больше сил и закрепиться на занятых позициях.

Спикер Минобороны добавил, что военные успешно используют FPV-дроны и артиллерию и наносит удары по технике, которой оккупанты подвозят своих пехотинцев на позиции. Кроме того, подчеркнул Лазуткин, в Харьковскую область направлены резервы.

"Очень такие эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска и держат это направление",
— заявил Лазуткин, однако все же признал тот факт, что некоторые вражеские группы пехотинцев все же смогли зайти в город.

То есть, добавил спикер Минобороны, ситуация в Волчанске непростая, однако все же есть тенденция к стабилизации ситуации. По его словам, оккупантов уничтожают, как на подходах к Волчанску, так и в самом городе.

"Но все равно продолжаются тяжелые бои",
— сказал Лазуткин и добавил, что все действия оккупантов направлены на то, чтобы растянуть фронт и связать силы украинских военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже пять дней идут тяжелые бои за Волчанск. Враг практически полностью уничтожил город КАБами. В городе производится эвакуация населения. Кроме того, известно, что украинские военные отбили первую танковую атаку захватчиков, уничтожив два танка в самом городе.

Также известно, что оккупанты вошли в город небольшими пехотными группами, на улицах идут бои. Враг пытается закрепиться.




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