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В Минобороны рассказали, на сколько уже увеличили реестр военнообязанных

Реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч записей, процесс продолжается

сегодня, 12:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Реестр военнообязанных "Оберіг" был увеличен на 750 тысяч записей. До 88% данных уже верифицировано. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью DOU рассказала руководитель по цифровой трансформации Министерства обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В Минобороны рассказали, на сколько уже увеличили реестр военнообязанных

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В Минобороны отметили, запланированная работа по реестру "Оберіг" завершена. База была увеличена на 750 тысяч записей, а 88% данных уже верифицировано. Реестр "Оберіг" — это база военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. В частности, она не содержит данные о действующих военнослужащих. 

Как пояснила Черногоренко, условно говоря, это как реестр паспортов или единый государственный демографический реестр с персональной информацией граждан.

"Также движемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, которые касаются ветеранов. Это нам кажется очень логично", — добавила Черногоренко. 

Читайте также на портале "Комментарии" — внесенный Кабмином в Верховную Раду законопроект об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы стал одной из топ-тем уходящего года. Его комментируют президент (он же верховный главнокомандующий) Владимир Зеленский, главком ВСУ, генерал Валерий Залужный, различные эксперты – и юридические, и имеющие отношение к обороне. Что можно на данный момент сказать об этом законопроекте с точки зрений политики, социальных моментов, военной необходимости? Какова вероятность его принятия Радой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – 2024 год "военный год" будет отличаться от 2023-го: объяснение Залужного.




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