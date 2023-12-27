В Минобороны рассказали, на сколько уже увеличили реестр военнообязанных

Реестр военнообязанных "Оберіг" был увеличен на 750 тысяч записей. До 88% данных уже верифицировано. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью DOU рассказала руководитель по цифровой трансформации Министерства обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В Минобороны отметили, запланированная работа по реестру "Оберіг" завершена. База была увеличена на 750 тысяч записей, а 88% данных уже верифицировано. Реестр "Оберіг" — это база военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. В частности, она не содержит данные о действующих военнослужащих.

Как пояснила Черногоренко, условно говоря, это как реестр паспортов или единый государственный демографический реестр с персональной информацией граждан.

"Также движемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, которые касаются ветеранов. Это нам кажется очень логично", — добавила Черногоренко.

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