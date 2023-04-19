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В Минобороны рассказали, кто и как сообщает о гибели воинов

Военные призывают СМИ и граждан не торопиться сообщать о гибели

сегодня, 11:27
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Автор:

Константин Куликов

Право сообщать о гибели воинов имеют только специалисты Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы) — родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета или СМИ. Такое мнение высказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передают "Комментарии".

В Минобороны рассказали, кто и как сообщает о гибели воинов

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По ее словам, работники ТЦК СП "обучены таким коммуникациям".


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"Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и т.д., — говорит Анна Маляр. — Если тело не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А вот когда обнаружено и идентифицировано тело, тогда сообщается о гибели".

Анна Маляр отмечает, что уже были случаи, когда свидетели подтверждали гибель воина, но тело так и не было найдено. Впоследствии, якобы погибший оказался, к счастью, живым.

Поэтому военное ведомство рекомендует сообщать о гибели или пропаже без вести военнослужащего только после того, как об этом известит ТЦК СП. При этом Минобороны сообщает два корректных статуса — "погибший" или "без вести пропавший".

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А эксперты рассказали, что скрывается за визитом Путина или его двойника на оккупированные территории Украины.

"Считаю, что подобные визиты совершает не сам Путин. Недавние сливы информации дали понять, что руководители т.н. "Л-ДНР" сидят на длительной самоизоляции, прежде чем встретиться с Путиным. То с какого испуга последний будет прилетать куда-то и будет общаться с генералами , которые точно на изоляции не были? Скорее всего, посылают двойника, – считает эксперт. – А цель – показать, что "все под контролем", что РФ не собирается бросать эти территории, которые намерены в ближайшее время деоккупировать ВСУ".



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