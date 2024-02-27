В Минобороны рассказали, когда запустят электронный кабинет военнообязанного

Минобороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале этого года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Электронный кабинет военнообязанного. Фото: из открытых источников

"Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный", – заявила Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать ТЦК.

Заместитель министра обороны также пояснила, что принятый Верховной Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках в системе "Оберег".

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что это позволит наполнять "Оберег" по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", – заявила чиновница.

Также замминистра отметила, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

" Он расположен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, работает, уже получил комплексную систему защиты информации", — сказала она.

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что будет также введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.

Читайте также на портале "Комментарии" — усилится ли мобилизация после принятия нового закона: в ТЦК дали ответ.



