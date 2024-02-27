В Минобороны рассказали, когда запустят электронный кабинет военнообязанного

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Кравцев Сергей
Минобороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале этого года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Электронный кабинет военнообязанного. Фото: из открытых источников
По ее словам, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать ТЦК.
Заместитель министра обороны также пояснила, что принятый Верховной Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках в системе "Оберег".
Екатерина Черногоренко подчеркнула, что это позволит наполнять "Оберег" по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.
Также замминистра отметила, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.
Екатерина Черногоренко подчеркнула, что будет также введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.
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Харя Кришны
сегодня, 11:18
Когда хакеры вскрывают защиту Пентагона, или крупных банков, их находят и либо наказывают, либо берут на работу. Стандартный сценарий. А что будет хакеру за взлом украинской базы военнообязанных? То же, что и за все действия россии в Украине. На кого работает наш шапитолий?