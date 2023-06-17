В Минобороны рассказали, что нужно ВСУ для усиления наступления и победы

Сейчас украинские войска перехватывают инициативу в войне с оккупационной армией РФ. Однако, для наращивания силы и победы нашей армии необходимо в разы больше дальнобойного вооружения дальностью до 200 километров. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов.

Владимир Гаврилов. Фото: Министерство обороны Украины

Замминистра отметил, все военные планы украинской армии реализуются в соответствии с оценками, но для того, чтобы враг был разбит ВСУ нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

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"Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", — заявил Владимир Гаврилов.

Он проинформировал, что сейчас Украина уже начала процесс по подготовке пилотов на современных западных истребителях. Задача западной авиации будет состоять в том, чтобы защищать небо от российских баллистических и других ракет. Мирные граждане Украины должны понимать, что они под надежной защитой.

"Прошло больше года войны, и мы уверены, что одержим победу российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", — подчеркнул замминистра.

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