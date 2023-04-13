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В Минобороны рассказали, чем россияне на оккупированных территориях запугивают украинцев

Анна Маляр заявила, что украинцев на оккупированных территориях запугивают контрнаступлением ВСУ

сегодня, 12:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Цель таких запугиваний россиян заключается в том, чтобы заставить людей эвакуироваться в Россию. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявила замминистра обороны Украины Анны Маляр.

В Минобороны рассказали, чем россияне на оккупированных территориях запугивают украинцев

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

"От ГУР есть информация, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ", — отметила Анна Маляр.


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По ее словам, людей запугивают возможным возвращением Украины на свои законные земли. Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма.

В частности, по данным Минобороны Украины, командование оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под надзором вооруженных российских военнослужащих.                                                                                 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GoSlPfTUkLo&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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