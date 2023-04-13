В Минобороны рассказали, чем россияне на оккупированных территориях запугивают украинцев

Российские захватчики запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Цель таких запугиваний россиян заключается в том, чтобы заставить людей эвакуироваться в Россию. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявила замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

"От ГУР есть информация, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ", — отметила Анна Маляр.

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По ее словам, людей запугивают возможным возвращением Украины на свои законные земли. Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма.

В частности, по данным Минобороны Украины, командование оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под надзором вооруженных российских военнослужащих.

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