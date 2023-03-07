В Минобороны Польши дали прогноз по длительности войны в Украине

Россия погрязла в Украине, как в Чечне или Афганистане и эта война может длиться еще месяцы. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью LA RAZÓN сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Польши заявил, что ему сложно давать прогноз по продолжительности войны в Украине, но все же высказал свое мнение. Министр отметил, если учесть масштабы сил и средств, а также то, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, то можно спрогнозировать, что речь точно идет не о неделях, а скорее о месяцах.

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"Россия погрязла в Украине — как это было раньше в Чечне и Афганистане. И одновременно выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", — рассуждает Блащак.

По его словам, Запад не должен терять бдительность, ведь нужно и дальше продолжать помогать Украине оружием и при этом усиливать экономическое давление на страну-агрессора. Каждому в цивилизованном мире стоит понимать, что война в Украине – это не только дело самих украинцев, но и дело всей свободной Европы, потому что украинцы, как нация, борются за общепринятые человеческие ценности и свободу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в сети опубликовано видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военнопленного за его отказ снять украинский шеврон и слова "Слава Украине!". Оно вызывало массу возмущений, пополнив копилку военных преступлений россиян. Президент Украины пообещал, что наша страна отыщет и этих убийц, и всех, кто творил преступления в этой войне. Отыщет – и накажет. Оружием или юридически. Почему российская нация превратилась в "рашистов" — ослепленных ненавистью ко всем националистам? Можно ли это "вылечить"? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



